Đắk Lắk khởi tố đối tượng hiếp dâm, sát hại người phụ nữ khuyết tật

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, trú xã Ea Na) để điều tra về các hành vi giết người và hiếp dâm.

