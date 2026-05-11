Đắk Lắk xử phạt 340 triệu đồng đối với 5 cá nhân, tổ chức buôn bán hàng lậu

Thứ Hai, 21:01, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 11/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt hành chính 4 cá nhân và 1 tổ chức số tiền 340 triệu đồng vì vận chuyển, buôn bán gần 99.000 sản phẩm hàng nhập lậu.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, vào các ngày 12 và 13/4/2026, tiếp nhận nguồn tin báo, Đội Quản lý thị trường Thương mại điện tử, Cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành các thủ tục kiểm tra 2 phương tiện xe ô tô đầu kéo rơ moóc lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk theo hướng Bắc - Nam.

Tổng cộng có gần 99.000 sản phẩm mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, sạc điện thoại là hàng nhập lậu

Kết quả kiểm tra, xác minh đã làm rõ 4 cá nhân và một chủ doanh nghiệp có các hành vi vi phạm hành chính gồm: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Tổng số hàng hóa vi phạm bao gồm 61.890 sản phẩm mỹ phẩm, 30.000 sản phẩm thức ăn chăn nuôi, 7.100 sản phẩm bộ sạc điện thoại di động là hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng  nhập lậu với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 2,3 tỷ đồng.   

Hàng trăm thùng chứa hàng nhập lậu bị buộc tiêu hủy

Căn cứ vào số lượng hàng hóa vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt hai cá nhân số tiền 35 triệu đồng/người; xử phạt một chủ doanh nghiệp với số tiền 90 triệu đồng.

Đối với 2 cá nhân khác, do vượt thẩm quyền, Chi cục Quản lý thị trường đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt mỗi cá nhân số tiền 90 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ số hàng gần 99.000 sản phẩm đều phải tiêu hủy theo quy định.

Tuấn Long/VOV - Tây Nguyên
Đắk Lắk tiêu hủy 400kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, xử phạt gần 50 triệu đồng

VOV.VN - Một hộ kinh doanh ở thị trấn Quảng Phú, Cư M’gar (Đắk Lắk) bị phạt 42,5 triệu đồng do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đăng ký hộ kinh doanh. Lực lượng chức năng đã thu giữ, tiêu hủy hơn 370 kg thực phẩm vi phạm theo đúng quy định.

10 ngày ra quân, Đắk Lắk xử phạt 480 “ma men” số tiền gần 1,9 tỷ đồng

VOV.VN - Sau 10 ngày ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt 2.390 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có 480 người vi phạm nồng độ cồn, bị xử phạt số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Thanh tra xử phạt hai cơ sở sản xuất giá đỗ ở Đắk Lắk

VOV.VN - Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột do vi phạm một số quy định liên quan đến quá trình sản xuất.

