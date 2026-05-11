Đắk Lắk xử phạt 340 triệu đồng đối với 5 cá nhân, tổ chức buôn bán hàng lậu

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, vào các ngày 12 và 13/4/2026, tiếp nhận nguồn tin báo, Đội Quản lý thị trường Thương mại điện tử, Cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành các thủ tục kiểm tra 2 phương tiện xe ô tô đầu kéo rơ moóc lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk theo hướng Bắc - Nam.

Tổng cộng có gần 99.000 sản phẩm mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, sạc điện thoại là hàng nhập lậu

Kết quả kiểm tra, xác minh đã làm rõ 4 cá nhân và một chủ doanh nghiệp có các hành vi vi phạm hành chính gồm: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Tổng số hàng hóa vi phạm bao gồm 61.890 sản phẩm mỹ phẩm, 30.000 sản phẩm thức ăn chăn nuôi, 7.100 sản phẩm bộ sạc điện thoại di động là hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 2,3 tỷ đồng.

Hàng trăm thùng chứa hàng nhập lậu bị buộc tiêu hủy

Căn cứ vào số lượng hàng hóa vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt hai cá nhân số tiền 35 triệu đồng/người; xử phạt một chủ doanh nghiệp với số tiền 90 triệu đồng.

Đối với 2 cá nhân khác, do vượt thẩm quyền, Chi cục Quản lý thị trường đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt mỗi cá nhân số tiền 90 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ số hàng gần 99.000 sản phẩm đều phải tiêu hủy theo quy định.