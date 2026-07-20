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Đâm đối phương vì mâu thuẫn bên bờ ao, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố

Thứ Hai, 14:27, 20/07/2026
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VOV.VN - Từ mâu thuẫn bên bờ ao, một người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố về tội "Giết người" sau khi dùng dao đâm đối phương trọng thương.

Ngày 20/7, theo Công an tỉnh Hưng Yên, tình trạng các vụ án cố ý gây thương tích, giết người do mâu thuẫn bộc phát vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Đáng lo ngại, nguyên nhân của nhiều vụ việc lại xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày như lời nói thiếu kiềm chế, va chạm trong sinh hoạt, tranh chấp đất đai, uống rượu bia, va chạm giao thông hoặc những xích mích giữa hàng xóm, người quen.

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Từ mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố tội giết người. Ảnh: Công an xã Lạc Đạo

Điển hình, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 2/7, tại thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, Sái Văn Dũng (SN 1990, trú thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo) đang dọn dẹp nhà thì ra bờ ao gần nhà đi vệ sinh. Lúc này, anh Nguyễn Văn Dương (SN 1981, cùng trú thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo) đang ngồi câu cá cách vị trí của Dũng khoảng 3m.

Do bức xúc vì Dũng đi vệ sinh gần chỗ mình câu cá, anh Dương cầm một nửa viên gạch ném xuống ao gần vị trí của Dũng khiến nước bắn lên người Dũng. Hai bên sau đó cãi chửi nhau về sự việc. Tiếp đó, anh Dương chạy đến túm cổ áo, kéo Dũng vào bờ ao rồi dùng tay đấm vào mặt và ngực trái của Dũng.

Sau khi bị đánh, Dũng bỏ chạy về nhà lấy một con dao bầu có lưỡi dài khoảng 10cm, chuôi bằng gỗ rồi quay lại nơi anh Dương đang đứng với mục đích dùng dao gây thương tích. Khi Dũng tiến đến, anh Dương ném nửa viên gạch về phía Dũng nhưng không trúng.

Thấy anh Dương không còn cầm vật gì trên tay, Dũng áp sát, đứng đối diện cách khoảng 0,5m rồi dùng lực mạnh đâm một nhát vào vùng bụng anh Dương, khiến toàn bộ phần lưỡi dao ngập vào ổ bụng, sau đó rút dao ra.

Bị thương, anh Dương quay người bỏ chạy được khoảng 15-20m thì gục xuống nền đất do thương tích nặng, gọi điện cho vợ đưa đi cấp cứu. Về phần mình, Dũng chạy về nhà, lên trần ném con dao xuống ao phía sau nhà.

Anh Dương được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm giám định, nạn nhân bị thương tích tối thiểu 39%.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Lạc Đạo và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm hung khí và triệu tập Sái Văn Dũng để làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Sái Văn Dũng về tội "Giết người" theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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