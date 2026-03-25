Đang chấp hành án treo vẫn tụ tập đánh bạc, 4 người bị bắt quả tang

Thứ Tư, 19:30, 25/03/2026
VOV.VN - Ngày 25/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Trần Phú vừa phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép, đáng chú ý trong đó có 2 đối tượng đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 23/3/2026, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác Công an xã Trần Phú đã kiểm tra và phát hiện tại nhà N.V.M (SN 1975, trú thôn Mỹ Hạ) có 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi chắn, được thua bằng tiền.

Các đối tượng tại trụ sở công an
Các đối tượng tại trụ sở công an

Danh tính các đối tượng gồm: N.V.M (chủ nhà), N.V.Đ (SN 1976, trú thôn Mỹ Thượng), N.V.P (SN 1989, trú thôn Mỹ Hạ) và N.V.B (SN 1984, trú xã Quảng Bị).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếu bạc, 1 đĩa sứ, 1 bộ bài chắn 100 quân và gần 18 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc.

Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở Công an xã để lập biên bản, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, hai đối tượng N.V.M và N.V.Đ đang trong thời gian chấp hành án treo. Dù đã nhiều lần được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, song vẫn cố tình vi phạm, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an xã Trần Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bắt quả tang đánh bạc Công an xã Trần Phú án treo tái phạm Hà Nội Công an Hà Nội
Khởi tố đối tượng 16 tuổi đánh bạc trên mạng ở Thái Nguyên
Khởi tố đối tượng 16 tuổi đánh bạc trên mạng ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.Đ.N (SN 2009, trú tại xã Chợ Đồn) về hành vi đánh bạc trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 37 triệu đồng.

Bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 24/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Phúc Thuận đã phát hiện và bắt quả tang hai vụ đánh bạc trái phép, liên quan đến 9 đối tượng.

