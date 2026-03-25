Đang chấp hành án treo vẫn tụ tập đánh bạc, 4 người bị bắt quả tang

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 23/3/2026, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác Công an xã Trần Phú đã kiểm tra và phát hiện tại nhà N.V.M (SN 1975, trú thôn Mỹ Hạ) có 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi chắn, được thua bằng tiền.

Các đối tượng tại trụ sở công an

Danh tính các đối tượng gồm: N.V.M (chủ nhà), N.V.Đ (SN 1976, trú thôn Mỹ Thượng), N.V.P (SN 1989, trú thôn Mỹ Hạ) và N.V.B (SN 1984, trú xã Quảng Bị).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếu bạc, 1 đĩa sứ, 1 bộ bài chắn 100 quân và gần 18 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc.

Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở Công an xã để lập biên bản, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, hai đối tượng N.V.M và N.V.Đ đang trong thời gian chấp hành án treo. Dù đã nhiều lần được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, song vẫn cố tình vi phạm, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an xã Trần Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.