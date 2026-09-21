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Đăng tải ảnh cắt ghép “câu view”, người phụ nữ ở Nghệ An bị công an mời làm việc

Thứ Hai, 19:04, 21/09/2026
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VOV.VN - Ngày 21/9, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) đã làm việc, yêu cầu một cá nhân gỡ bỏ hình ảnh cắt ghép có nội dung dễ gây hiểu sai về tác giả, tác phẩm văn học; đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 19/9, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳ Châu phát hiện tài khoản mạng xã hội của L.T.N.L đăng tải hình ảnh có nội dung dễ gây hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học.

Dang tai anh cat ghep cau view , nguoi phu nu o nghe an bi cong an moi lam viec hinh anh 1

Qua xác minh, hình ảnh này được cắt ghép từ sách giáo khoa, sau đó kết hợp với phần chú thích nhằm thu hút sự chú ý, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Làm việc với công an, chị L. cho biết hình ảnh được tải lại từ trên mạng và đăng tải với mục đích “câu view”, tăng lượt tương tác.

Công an xã Quỳ Châu đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội; yêu cầu L. gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi có thể bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, tương ứng 10-15 triệu đồng.

Công an xã Quỳ Châu khuyến cáo người dân chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không tùy tiện cắt ghép hình ảnh, nội dung làm sai lệch hoặc gây hiểu sai bản chất sự việc; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng chỉ nhằm mục đích “câu view”, “câu like”, tăng tương tác.

Bá Thăng/VOV.VN
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