Đăng thông tin sai sự thật, một người đàn ông ở Nghệ An bị phạt 12,5 triệu đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Hôm qua, Công an xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.S.L. (SN 1992, trú xóm Phú Cường, xã Giai Lạc) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

