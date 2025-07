Đánh bạc online thua 300 triệu, đối tượng "làm liều" đi cướp tiệm vàng ở Hà Nội

Tối 6/7, Công an TP Hà Nội thông tin: Lực lượng chức năng vừa bắt nghi phạm cướp tiệm vàng là Ngô Đăng Phong (SN 2001, trú phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Ngô Đăng Phong khai nhận do chơi đánh bạc online bị thua hơn 300 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để tiếp tục đánh bạc, gỡ gạc lại.

Đối tượng Ngô Đăng Phong. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sự việc xảy ra vào trưa 6/7, chị H. (SN 1972; chủ tiệm vàng trên phố Núi Trúc, phường Giảng Võ) đang ngồi trong cửa hàng thì bất ngờ bị một nam giới mặc áo chống nắng dài tay, bịt kín mặt, cầm dao đe doạ cướp 3 lắc tay vàng và 6 dây chuyền vàng. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy Vision không biển kiểm soát tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được trình báo, các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã lập tức vào cuộc. Chỉ vài tiếng sau, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Ngô Đăng Phong​​. Tang vật thu giữ gồm 38 triệu đồng tiền mặt, 119 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng; 2 dây chuyền, 2 nhẫn kim loại vàng và xe máy đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngô Đăng Phong khai nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân là do đánh bạc online thua hơn 300 triệu đồng nên "làm liều". Để thực hiện hành vi cướp tiệm vàng, trưa 6/7 Phong đi xe Vission, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang bịt mặt và mang theo 1 con dao (dạng dao thái thịt dài khoảng 18cm).

Tang vật trong vụ việc

Sau đó, đối tượng đi vòng quanh khu vực Kim Mã - Núi Trúc - Giảng Võ để tìm kiếm những tiệm vàng có sơ hở, nhằm ra tay. Khi đi qua tiệm vàng ở phố Núi Trúc, Phong nhìn thấy chỉ có chị H. ngồi trong tiệm vàng nên đã mang dao vào khống chế, cướp đi tài sản là 3 lắc tay vàng và 6 dây chuyền vàng.

Sau khi thực hiện hành vi, Phong nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Đến khoảng 17h20' cùng ngày, Phong đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.