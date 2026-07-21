Danh tính người điều khiển ô tô ủi một CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên phố Hà Nội

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan công an đã xác định danh tính người điều khiển chiếc ô tô Ford Territory có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, đẩy một cán bộ CSGT rồi tăng ga bỏ chạy tại khu vực nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng (Hà Nội.

