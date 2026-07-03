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VOV.VN - Sau khi được lực lượng công an vận động, tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông hai người rồi bỏ chạy ở Lào Cai đã đến Công an phường Cam Đường trình diện.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_danh_tinh_tai_xe_o_to_lao_len_via_he_tong_2_nguoi_roi_bo_chay_o_lao_cai.m3u8
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Danh tính tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người rồi bỏ chạy ở Lào Cai
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2026-07/tiktok_danh_tinh_tai_xe_o_to_lao_len_via_he_tong_2_nguoi_roi_bo_chay_o_lao_cai.m3u8
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