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VOV.VN - Ngày 3/7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của hai cựu thiếu tướng quân đội và Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn).
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_de_nghi_an_treo_voi_2_cuu_thieu_tuong_trong_vu_an_lien_quan_nguyen_van_hau.m3u8
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Đề nghị án treo với 2 cựu thiếu tướng trong vụ án liên quan Nguyễn Văn Hậu
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2026-07/tiktok_de_nghi_an_treo_voi_2_cuu_thieu_tuong_trong_vu_an_lien_quan_nguyen_van_hau.m3u8
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