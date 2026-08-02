Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nhan Văn Tâm về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" liên quan vụ cháy, nổ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất ngày 3/11/2023.

