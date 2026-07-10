Đề nghị truy tố cặp vợ chồng trong vụ "chạy" giấy giám định pháp y tâm thần

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án “Đưa/Nhận/Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”; “Đánh bạc” cùng tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.

