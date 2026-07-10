Tóm tắt

VOV.VN - Bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, quê Hà Tĩnh) được xác định đã móc nối với các bác sĩ, điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần Trung ương làm giả tài liệu liên quan đến việc giám định pháp y tâm thần. Việc này giúp các phạm nhân đang thụ án được ra ngoài chữa bệnh bắt buộc.