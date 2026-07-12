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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), liên quan đến một số cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai.
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Bộ Công an, Tổng Công ty Thép Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-lao-cai-mp4.m3u8
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2026-07/tiktok-lao-cai-mp4.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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