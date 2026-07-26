Đề nghị truy tố tài xế lấn làn tông tử vong nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 25/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

