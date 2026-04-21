中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất sửa Nghị định 168: Không tăng mức phạt, không tăng trừ điểm GPLX

Thứ Ba, 10:53, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Công an đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP theo hướng không tăng mức phạt và không tăng trừ điểm giấy phép lái xe đối với các vi phạm hiện hành.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng không nâng mức phạt (Phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe,...), không nâng mức trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm hiện hành.

De xuat sua nghi dinh 168 khong tang muc phat, khong tang tru diem gplx hinh anh 1
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đối với người tham gia giao thông

Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung những nội dung đảm bảo phù hợp với những quy định mới tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025); pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ và các văn bản có liên quan.

Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm để phù hợp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025) và pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ như: Người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; các hành vi vi phạm liên quan đến thời gian lái xe liên tục của người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ; bỏ quy định xử phạt người điều khiển xe kinh doanh vận tải vi phạm quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em;...

Bổ sung phân định thẩm quyền cho Cảnh sát giao thông về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe để phù hợp với việc Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Căn cứ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025) và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Sau đây viết gọn là Nghị định số 189/2025/NĐ-CP), dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh theo gồm: Chủ tịch UBND các cấp, các chức danh trong công an nhân dân, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thành lập, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Đối với thẩm quyền xử phạt trong công an nhân dân, tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP quy định: Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tương đương phạt tiền đến 7,5 triệu đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trưởng trạm, Đội trưởng có quyền phạt tiền đến 30% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tương đương phạt tiền đến 22,5 triệu đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trưởng Công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tương đương phạt tiền đến 37,5 triệu đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ);... 

tai_nan_giao_thong_.jpg

Nghị định 168 siết chặt kỷ cương, giảm đau thương cho nhiều gia đình

VOV.VN - Sau thời gian ngắn triển khai, Nghị định 168/2024/NĐ-CP với các quy định xử phạt nghiêm khắc về trật tự, an toàn giao thông đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành vi người tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn, chấn thương nặng và tử vong, giảm bớt mất mát, đau thương.

PV/VOV.VN
Tag: Nghị định 168 Nghị định 168/2024/NĐ-CP giấy phép lái xe xử phạt vi phạm luật giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật