Đề xuất sửa Nghị định 168: Không tăng mức phạt, không tăng trừ điểm GPLX

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng không nâng mức phạt (Phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe,...), không nâng mức trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm hiện hành.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đối với người tham gia giao thông

Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung những nội dung đảm bảo phù hợp với những quy định mới tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025); pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ và các văn bản có liên quan.

Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm để phù hợp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025) và pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ như: Người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; các hành vi vi phạm liên quan đến thời gian lái xe liên tục của người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ; bỏ quy định xử phạt người điều khiển xe kinh doanh vận tải vi phạm quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em;...

Bổ sung phân định thẩm quyền cho Cảnh sát giao thông về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe để phù hợp với việc Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Căn cứ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025) và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Sau đây viết gọn là Nghị định số 189/2025/NĐ-CP), dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh theo gồm: Chủ tịch UBND các cấp, các chức danh trong công an nhân dân, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thành lập, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Đối với thẩm quyền xử phạt trong công an nhân dân, tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP quy định: Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tương đương phạt tiền đến 7,5 triệu đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trưởng trạm, Đội trưởng có quyền phạt tiền đến 30% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tương đương phạt tiền đến 22,5 triệu đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trưởng Công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tương đương phạt tiền đến 37,5 triệu đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ);...