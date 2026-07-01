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VOV.VN - Chỉ sau hai ngày điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, bắt giữ toàn bộ các đối tượng thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_deo_mat_na_phuc_kich_giua_dem_cuop_xe_may_4_doi_tuong_bi_bat_giu.m3u8
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Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh
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2026-07/tiktok_deo_mat_na_phuc_kich_giua_dem_cuop_xe_may_4_doi_tuong_bi_bat_giu.m3u8
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