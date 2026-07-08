Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.



