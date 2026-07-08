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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.
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Nguyễn Hà Duy, THPT chuyên Tuyên Quang, Lợi dụng chức vụ quyền hạn, điểm thi 10 môn Toán, thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_32.m3u8
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2026-07/tiktok_32.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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