Điều tra vụ bé 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc -xin

Ngày 12/7, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện phía Sở đã thành lập đoàn lên hiện trường kiểm tra làm rõ sự việc một bé gái tại xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ, Nghệ An) tử vong sau gần 1 ngày tiêm vắc -xin Combefive.



Gia đình đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu nhưng bé B đã tử vong trước đó



Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An, vào sáng ngày 10/7, bé Nguyễn Ngọc Khánh B. (SN 3/10/2018, trú xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An) đến trạm y tế xã Nghĩa Dũng để tiêm phòng vắc -xin Combefive mũi 2.



Sau khi tiêm khoảng 40 phút, gia đình thấy bé B. không có biểu hiện gì bất thường nên đã xin đưa bé B. về nhà. Đến khoảng 20h cùng ngày, bé B. có biểu hiện sốt 38,5 độ C nên gia đình cho uống thuốc nam và dán miếng hạ nhiệt.



Sau khi được uống thuốc, bé B. đã hạ nhiệt, đỡ hơn nên bé bú và ngủ đến sáng.



Hơn 6h sáng ngày 11/7, mẹ bé B. dậy cho bé B. bú thì thấy vẫn bình thường. Tuy nhiên ít phút sau, bé B. bất ngờ xuất hiện tình trạng co giật, người tím tái. Gia đình lập tức đã đưa bé B. đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ để cấp cứu lúc 6h20' cùng ngày. Tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ, các bác sỹ xác định bé B. đã tử vong từ trước. Sau sự việc, Trung tâm Y tế Tân Kỳ đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng, cơ quan công an và Sở Y tế để làm rõ sự việc.



Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An cho biết, trong ngày 11/7, Sở Y tế đã thành lập đoàn công tác do ông làm trưởng đoàn lên trực tiếp hiện trường để kiểm tra làm rõ sự việc. Đến chiều 11/7, Viện khoa học hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An cùng các lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi, lấy mẫu để đưa đi giám định làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Theo ông Định, vắc-xin Combefive vừa được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2019. Từ khi đưa vào sử dụng vắc -xin này, có một số trường hợp tiêm và xảy ra phản ứng nhưng sau đó đã xử trí kịp thời nên các trường hợp đều an toàn. Trường hợp bé B. là tử vong đầu tiên sau khi tiêm vắc- xin này.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.