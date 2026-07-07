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VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn đêm, Khánh đập bát sành liên tiếp vào vùng mặt anh D., khiến nạn nhân chấn thương nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_dieu_tra_vu_dap_bat_sanh_vao_mat_ban_nhau_tai_bac_ninh.m3u8
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Điều tra vụ đập bát sành vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh
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2026-07/tiktok_dieu_tra_vu_dap_bat_sanh_vao_mat_ban_nhau_tai_bac_ninh.m3u8
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