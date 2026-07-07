Điều tra vụ đập bát sành vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh

Tóm tắt

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn đêm, Khánh đập bát sành liên tiếp vào vùng mặt anh D., khiến nạn nhân chấn thương nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu.

