Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Lợi dụng một gia đình có con bị bắt vì ma túy, Trần Văn Muôn đưa ra thông tin gian dối có thể "chạy án", nhận 580 triệu đồng rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/5.-dieu-tra-vu-lua-chay-an-chiem-doat-580-trieu-dong-o-tay-ninh.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Điều tra vụ lừa “chạy án”, chiếm đoạt 580 triệu đồng ở Tây Ninh
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/5.-dieu-tra-vu-lua-chay-an-chiem-doat-580-trieu-dong-o-tay-ninh.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật