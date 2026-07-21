Điều tra vụ lừa “chạy án”, chiếm đoạt 580 triệu đồng ở Tây Ninh

Tóm tắt

VOV.VN - Lợi dụng một gia đình có con bị bắt vì ma túy, Trần Văn Muôn đưa ra thông tin gian dối có thể "chạy án", nhận 580 triệu đồng rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

