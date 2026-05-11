Điều tra vụ phá hoại vườn hồ tiêu tiền tỷ ở Đắk Lắk

Thứ Hai, 16:26, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Ea Ktur cho biết, đang điều tra vụ hàng chục trụ hồ tiêu của một hộ dân bị kẻ xấu cắt phá, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Chủ vườn cho biết vườn tiêu mới mua với giá khoảng 2,2 tỷ đồng bằng tiền vay ngân hàng.

Ông Phạm Khắc Dũng (42 tuổi, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trong lúc kiểm tra vườn tiêu vào ngày 4/5, ông phát hiện nhiều trụ tiêu có dấu hiệu héo lá bất thường. Khi kiểm tra, ông tá hỏa phát hiện hàng loạt dây tiêu đã bị kẻ gian chặt đứt dưới gốc.

Các trụ tiêu bị héo rũ do bị kẻ gian phá hoại

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 85 trụ trong tổng số 600 trụ tiêu trong vườn (rộng 5.000m2) bị phá hoại. Đây là vườn tiêu ông Dũng mới vay ngân hàng để mua lại trước Tết với giá khoảng 2,2 tỷ đồng.

Ông Dũng cho biết, gia đình không có mâu thuẫn với ai tại địa phương, tuy nhiên do rẫy cách nhà khoảng 5km nên không thường xuyên túc trực. Sau khi xảy ra sự việc, ông Phạm Khắc Dũng đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
"Năm nay chắc mất gần 1 tấn (tươi) hồ tiêu. Mua rẫy mà bị phá thế này thì không có tiền trả ngân hàng. Mong cơ quan Công an vào cuộc, răn đe để người ta khỏi phá nữa", Ông Dũng thông tin.
Liên quan vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân, địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vườn hồ tiêu bị cắt tận gốc, gây thiệt hại lớn về kinh tế

Theo lãnh đạo xã Ea Ktur, hành vi phá hoại tài sản, đặc biệt là vườn cây của nông dân là việc làm không thể chấp nhận, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây hoang mang dư luận. Chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm răn đe, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

PV/VOV-Tây Nguyên
Anh rể phá hoại vườn cà phê, hồ tiêu của em vợ
Anh rể phá hoại vườn cà phê, hồ tiêu của em vợ

VOV.VN - Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ phá hoại vườn cà phê hồ tiêu đối với nghi phạm Đặng Văn Thêm (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley). Người này khai nhận chặt phá vườn cây của em vợ vì ghen tuông.

Nạn phá hoại hồ tiêu ở Đắk Lắk khiến nông dân điêu đứng
Nạn phá hoại hồ tiêu ở Đắk Lắk khiến nông dân điêu đứng

VOV.VN - Nạn chặt phá hồ tiêu tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tái diễn gây hoang mang cho người trồng, thiệt hại về kinh tế hàng trăm triệu đồng.

