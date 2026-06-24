Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng đang điều tra, xác minh vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trong các năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng theo Quyết định khởi tố vụ án số 835/QĐ-VPCQCSĐT ngày 16/6/2026.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_dieu_tra_vu_vay_850_trieu_dong_phai_tra_hon_15_ty_dong_tai_hai_phong.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Điều tra vụ vay 850 triệu đồng phải trả hơn 1,5 tỷ đồng tại Hải Phòng
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_dieu_tra_vu_vay_850_trieu_dong_phai_tra_hon_15_ty_dong_tai_hai_phong.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật