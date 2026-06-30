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VOV.VN - Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã lập hồ sơ, xử lý 4 tài xế điều khiển xe mô tô ba bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi nhận được phản ánh của người dân qua mạng xã hội Facebook.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_daon_dua_dau.m3u8
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Đoàn đưa dâu bằng xe ba bánh ở Đồng Tháp, 4 tài xế bị phạt, tịch thu 3 phương tiện
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2026-06/tiktok_daon_dua_dau.m3u8
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