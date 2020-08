Đối tượng bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh có nhân thân phức tạp

Chiều 23/8, chia sẻ với phóng viên, ông Dương Văn Trung, Tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, nghi phạm Nguyễn Thị Thu và người thân trong gia đình đã chuyển đi khỏi TP Cao Bằng từ lâu.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thu.

"Tuy nhiên, trước đó, gia đình Thu rất phức tạp, nhiều người trong gia đình có tiền án, tiền sự. Chị gái của Thu là N. từng lĩnh án 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em sang Trung Quốc. Hiện người chị gái của Thu đã được ra tù. Bố mẹ của Thu đều đã qua đời, trước đó, bố của Thu cũng từng có tiền án, tiền sự và lĩnh án tù. Bản thân Thu là người đã lấy chồng và đã có con, trước đây sống tại khu vực cầu Bằng Giang, TP Cao Bằng. Thu có thời gian bán bánh rán trên địa bàn TP Cao Bằng", ông Trung cho hay.

Theo ông Trung, sau khi Thu lấy chồng thì cả gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, chỉ còn lại một ngôi nhà thờ Tổ ở tổ 2, phường Hợp Giang. Thi thoảng đến ngày giỗ, lễ tết, Thu có trở về địa bàn.

Thông tin với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Bình- Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2011, Nguyễn Thị Thu (22 tuổi, trú tại tổ 5 phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) lấy chồng là Đàm Mạnh Hùng, đã có 1 con. Sau đó Thu và Hùng ly thân.

Đến đầu năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Thu và Bằng có tình cảm với nhau, nhưng Thu không nói cho Bằng biết mình có một đời chồng.

Tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng. Tháng 3/2018, Bằng biết việc Thu đã có chồng, nên yêu cầu Thu về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với Hùng. Lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện, liên lạc với Bằng.

Đầu năm 2019, Thu sinh 1 con trai nhưng sau 1 tháng thì con bị ốm, chết (Thu không nói cho Bằng biết việc con trai chết). Thu muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai, nên Thu đã nảy sinh ý định bắt các trẻ con có độ tuổi gần giống con mình, để mang về và nói dối với Bằng đó là con của Bằng và Thu.

Trước đó, vào 21h30 tối 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu khai nhận, chiều 21/8 khi đang di chuyển bằng xe máy thì thấy cháu bé chơi 1 mình ở Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh. Sau đó, đối tượng Thu đã tiếp cận và đưa cháu bé về nhà trọ rồi nửa đêm đưa lên Tuyên Quang.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc./.