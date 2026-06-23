Tóm tắt

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đoàn Thị Thơ, 34 tuổi, trú tại thôn 5, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.