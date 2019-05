Đối tượng giết người, cướp vàng sa lưới sau hơn 11 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dương (SN 1985, trú tại thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), thủ phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại Cửa hàng vàng bạc Phú Quý, thuộc tổ 36B, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái hơn 11 năm trước.

Đối tượng Phạm Văn Dương.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài, biết ông Nguyễn Quang Trung, SN 1951, chủ cửa hàng vàng bạc Phú Quý ở nhà một mình, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản.



Khoảng 8h ngày 2/2/2008, Dương mang theo đoạn gậy gỗ đến nhà nạn nhân. Tại đây, Dương vờ hỏi mua một chiếc nhẫn bạc, nhưng khi đeo thử không vừa tay, liền bảo ông Trung sửa lại chiếc nhẫn... Khi nạn nhân đang ngồi tại bàn chế tác vàng bạc để sửa nhẫn thì Dương rút đoạn gậy gỗ đập vào phía sau đầu ông Trung làm nạn nhân ngã xuống đất.

Sau khi gây án, Dương sợ bị phát hiện đã chạy ra ngoài đóng cửa chính và đi vào trong nhà. Lúc này, Dương thấy ông Trung đang bò lết ra khu vực để chiếc ti vi, đối tượng tiếp tục dùng gậy đập vào đầu của nạn nhân cho đến khi ông Trung bất tỉnh. Sau đó, Dương dùng chiếc gậy đập vào mặt kính của hai tủ đựng vàng rồi lấy vàng bỏ vào túi quần.

Số vàng cướp được, đối tượng bán làm nhiều lần, được tổng số tiền gần 200 triệu đồng và sử dụng ăn chơi, ma túy hết số tiền trên.

Với chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, ngày 25/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dương về tội Giết người, cướp tài sản.

Như vậy sau 11 năm 4 tháng, vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Cửa hàng vàng bạc Phú Quý, thuộc tổ 36B, phường Hồng Hà, TP Yên Bái đã được điều tra, làm rõ./.