Đối tượng hành hung nữ điều dưỡng tại trung tâm y tế huyện lĩnh án

Ngày 23/10, TAND huyện Quỳ Châu, Nghệ An mở tòa sơ thẩm xét xử Võ Tiến Dũng (31 tuổi, trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội gây rối trật tự công cộng. Dũng chính là người vào Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu gây rối, hành hung điều dưỡng viên Nguyễn Thị Phương khiến nạn nhân chấn thương phải nhập viện điều trị.

Cụ thể vào đêm 21/6, một thanh niên bị thương ở tay vào Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để cấp cứu. Nhóm người đi cùng không đưa thanh niên đến khoa cấp cứu mà lại đưa thẳng vào khu vực phòng tiểu phẫu của Khoa ngoại. Lúc đó, cửa phòng tiểu phẫu của Khoa ngoại đang khóa, nhóm người đứng la hét, chửi bới y, bác sĩ.

Nữ điều dưỡng bị hành hung phải nhập viện điều trị.

Nghe tiếng ồn, kíp trực Khoa Ngoại Sản đi sang, xem xét tình hình và đưa bệnh nhân vào Phòng tiểu phẫu để kiểm tra và xử lý vết thương. Tại đây, một bác sĩ và hai điều dưỡng làm các thủ tục cấp cứu nam thanh niên.

Khoảng năm phút sau, người dân đưa một bệnh nhân khác đến cấp cứu nên điều dưỡng viên Nguyễn Thị Phương đi ra đón và xem xét tình hình bệnh nhân.

Nhóm người trên lại chửi bới, xúc phạm điều dưỡng Phương. Chưa dừng lại ở đó, một nam thanh niên trong nhóm đã lao vào túm tóc, bóp cổ, dùng chân đạp, dùng tay đấm điều dưỡng Phương.

Điều dưỡng Phương sau đó được sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị, theo dõi sức khỏe. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quỳ Châu vào cuộc điều tra, trích xuất camera ở bệnh viện. Dũng bị tạm giữ sau đó để phục vụ điều tra. Vụ việc khiến dư luận vô cùng bức xúc, Sở Y tế Nghệ An cũng có công văn đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ xử lý nghiêm đối tượng.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Võ Tiến Dũng mức án 6 tháng tù với tội danh gây rối trật tự công cộng./.