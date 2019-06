Đối tượng mặc đồng phục bảo vệ ngăn cản người dân xây dựng nhà

Chiều nay (6/6), Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ngăn chặn vụ gây rối do tranh chấp đất đai tại Dự án Khu biệt thự Thanh Bình, phường 10, TP Vũng Tàu do Công ty TNHH Tư vấn –Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình (có trụ sở tại TP HCM) làm chủ đầu tư.

Các đối tượng mặc đồng phục bảo vệ làm việc với công an.

Theo chủ của công trình biệt thự đang thi công tại đường Thùy Dương 5, Khu B, khi ông đang cùng nhóm thợ xây đang nghỉ trưa tại công trình, thì có khoảng 20 đối tượng mặc đồng phục bảo vệ, vệ sĩ đến đuổi mọi người trong công trình ra ngoài.

Nhóm người này còn ngang nhiên vứt hết đồ đạc, vật liệu xây dựng ra đường và tuyên bố khu đất hiện đã thuộc sở hữu của một công ty tại TPHCM trúng đấu giá từ phía ngân hàng. Tuy nhiên, theo chủ công trình đang thi công thì miếng đất này ông mua lại từ Công ty Thanh Bình, có đầy đủ pháp lý và đang tiến hành xây dựng.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt đưa nhóm người này đưa về công an phường 10 làm việc, lấy lời khai, yêu cầu cung cấp những hồ sơ pháp lý liên quan.

Công trình nhà ở đang thi công bị nhóm người mặc đồng phục bảo vệ ngăn cản

Theo chính quyền địa phương, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng này, việc mất an ninh trật tự tại đây đã manh nha từ cuối năm 2017, đỉnh điểm vào đầu năm 2019 và phường đã nhiều lần làm việc, giải quyết các vụ việc tương tự.

Dự án Khu biệt thự Thanh Bình được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Theo quy hoạch được duyệt, dự án gồm 211 lô đất, trong đó 53 lô đã được xây dựng hoàn thành và có người lưu trú, 28 lô có nhà xây thô, 21 lô đang hoàn thiện và 109 lô là đất trống; tổng diện tích dự án hơn 122.000m2.

Từ 2007-2010, Công ty Thanh Bình do ông Phạm Quốc Dũng làm đại diện đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất, xây nhà thô cho người dân.