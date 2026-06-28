Đối tượng người nước ngoài lừa đảo hơn 8 triệu Nhân dân tệ, trốn truy nã

Tóm tắt

VOV.VN - Chiều ngày 26/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Bắc Ninh gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao một đối tượng phạm tội nguy hiểm bị truy nã cho cơ quan chức năng Trung Quốc và tổ chức bắt giữ thành công một đối tượng truy nã khác.

