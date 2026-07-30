Đối tượng ngụy trang bằng tóc giả vẫn sa lưới vì tàng trữ ma túy

Tóm tắt

VOV.VN - Dùng tóc giả, đeo kính đen để ngụy trang, tăng tốc bỏ chạy và cố thủ trong ô tô nhằm trốn tránh lực lượng chức năng, nhưng Trần Văn Tam vẫn bị Công an tỉnh Lào Cai khống chế, khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

