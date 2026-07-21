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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 20/7, Đồn Biên phòng Na Loi (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và các lực lượng liên quan tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án NA 126.3, làm rõ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
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Từ khóa
Đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến từ Lào vào Việt Nam bị bắt giữ
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2026-07/tiktok.3.1.m3u8
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