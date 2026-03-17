Đối tượng Vũ Đình Khiêm ra đầu thú tại Hà Nội

Trước đó, ngày 4/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đình Khiêm về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 02/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Đình Khiêm.

Đối tượng và quyết định truy nã

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hoàng Mai phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng và triển khai các biện pháp vận động, thuyết phục Khiêm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 15/3/2026, Vũ Đình Khiêm đã đến trụ sở Công an phường Hoàng Mai đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.