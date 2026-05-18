中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh bắt quả tang đối tượng làm tiền giả

Thứ Hai, 19:07, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Công an phường Sa Huỳnh bắt quả tang một đối tượng về hành vi làm, tàng trữ tiền giả. Hiện vụ việc đang được đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lúc 17h ngày 17/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng Công an địa phương tuần tra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Cao Đình Lâm (35 tuổi) trú phường Sài Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa điều khiển xe điện lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở theo một túi xách màu đen và một vali có biểu hiện nghi vấn.

Don bien phong sa huynh bat qua tang doi tuong lam tien gia hinh anh 1
Cao Đình Lâm cùng tang vật tiền giả và dụng cụ làm tiền giả

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách và vali có 424 tờ giấy in hình tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng cùng nhiều hình tờ tiền cùng mệnh giá in trên giấy A4 chưa cắt rời. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ khác phục vụ việc in tiền giả.

Qua kiểm đếm, tổng số tiền giả đã in là hơn 2,7 triệu đồng. Ông Lâm thừa nhận toàn bộ số giấy in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng đều là tiền giả, các dụng cụ mang theo dùng để in tiền giả thuộc sở hữu cá nhân.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Lâm khai nhận, ngày 4/5, đối tượng rời nơi ở bằng xe điện, mang theo tiền giả và dụng cụ in tiền giả đến Đà Nẵng. Ngoài số tiền đã in tại nhà, trên đường di chuyển, Lâm thuê nhà nghỉ để in thêm tiền giả nhằm sử dụng chi trả sinh hoạt và đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, cửa hàng tạp hóa.

Khi đến khu vực phường Sa Huỳnh, người này đã sử dụng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để đổi lấy 50 nghìn đồng tiền thật tại một quán tạp hóa trên địa bàn. Đến khoảng 17h ngày 17/5, khi tiếp tục di chuyển qua địa bàn thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra, bắt giữ.

Don bien phong sa huynh bat qua tang doi tuong lam tien gia hinh anh 2
Đồn Biên phòng Sa Huỳnh bắt giữ đối tượng Lâm

Theo cơ quan chức năng, Cao Đình Lâm là đối tượng có tiền án. Năm 2024, đối tượng bị Tòa án tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Sau khi được ra tù trước thời hạn, Lâm tiếp tục tái phạm.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung 
Tag: tiền giả sa huỳnh quảng ngãi tàng trữ tiền giả
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện tiền giả ở khu vực biên giới Cao Bằng
Phát hiện tiền giả ở khu vực biên giới Cao Bằng

VOV.VN - Vừa qua, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định tiền của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (BĐBP tỉnh Cao Bằng) yêu cầu giám định hơn 50 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng do người dân đem đến giao nộp vì nghi ngờ là tiền giả.

Phát hiện tiền giả ở khu vực biên giới Cao Bằng

Phát hiện tiền giả ở khu vực biên giới Cao Bằng

VOV.VN - Vừa qua, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định tiền của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (BĐBP tỉnh Cao Bằng) yêu cầu giám định hơn 50 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng do người dân đem đến giao nộp vì nghi ngờ là tiền giả.

Khởi tố 2 người nước ngoài lưu hành tiền giả ở Phú Quốc
Khởi tố 2 người nước ngoài lưu hành tiền giả ở Phú Quốc

VOV.VN - Ngày 3/10, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hai người nước ngoài lưu hành tiền USD giả tại Phú Quốc.

Khởi tố 2 người nước ngoài lưu hành tiền giả ở Phú Quốc

Khởi tố 2 người nước ngoài lưu hành tiền giả ở Phú Quốc

VOV.VN - Ngày 3/10, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hai người nước ngoài lưu hành tiền USD giả tại Phú Quốc.

Lừa bán tiền giả, thu lời bất chính hơn 6 tỷ đồng
Lừa bán tiền giả, thu lời bất chính hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng rao trên facebook về việc bán tiền giả, 450.000 đồng tiền thật đổi được 22 triệu đồng tiền giả. Nhưng khi giao hàng cho người mua, nhóm này đã giao các kiện hàng là xi măng dán tiền âm phủ lên trên.

Lừa bán tiền giả, thu lời bất chính hơn 6 tỷ đồng

Lừa bán tiền giả, thu lời bất chính hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng rao trên facebook về việc bán tiền giả, 450.000 đồng tiền thật đổi được 22 triệu đồng tiền giả. Nhưng khi giao hàng cho người mua, nhóm này đã giao các kiện hàng là xi măng dán tiền âm phủ lên trên.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật