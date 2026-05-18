Đồn Biên phòng Sa Huỳnh bắt quả tang đối tượng làm tiền giả

Lúc 17h ngày 17/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng Công an địa phương tuần tra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Cao Đình Lâm (35 tuổi) trú phường Sài Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa điều khiển xe điện lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở theo một túi xách màu đen và một vali có biểu hiện nghi vấn.

Cao Đình Lâm cùng tang vật tiền giả và dụng cụ làm tiền giả

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách và vali có 424 tờ giấy in hình tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng cùng nhiều hình tờ tiền cùng mệnh giá in trên giấy A4 chưa cắt rời. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ khác phục vụ việc in tiền giả.

Qua kiểm đếm, tổng số tiền giả đã in là hơn 2,7 triệu đồng. Ông Lâm thừa nhận toàn bộ số giấy in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng đều là tiền giả, các dụng cụ mang theo dùng để in tiền giả thuộc sở hữu cá nhân.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Lâm khai nhận, ngày 4/5, đối tượng rời nơi ở bằng xe điện, mang theo tiền giả và dụng cụ in tiền giả đến Đà Nẵng. Ngoài số tiền đã in tại nhà, trên đường di chuyển, Lâm thuê nhà nghỉ để in thêm tiền giả nhằm sử dụng chi trả sinh hoạt và đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, cửa hàng tạp hóa.

Khi đến khu vực phường Sa Huỳnh, người này đã sử dụng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để đổi lấy 50 nghìn đồng tiền thật tại một quán tạp hóa trên địa bàn. Đến khoảng 17h ngày 17/5, khi tiếp tục di chuyển qua địa bàn thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh bắt giữ đối tượng Lâm

Theo cơ quan chức năng, Cao Đình Lâm là đối tượng có tiền án. Năm 2024, đối tượng bị Tòa án tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Sau khi được ra tù trước thời hạn, Lâm tiếp tục tái phạm.