Đồng Tháp: Điều tra thi thể trôi vào bờ sông Cửa Tiểu

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 31/3, người dân ấp Long Hải, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp phát hiện một thi thể nằm cặp bờ sông Cửa Tiểu và trình báo đến công an xã Long Bình.

Nơi phát hiện thi thể trong tình trạng phân hủy

Lực lượng công an địa phương khẩn trương đến hiện trường xác định thi thể là nam giới, cao khoảng 1m60, khoảng 40-55 tuổi, không có tóc. Trên người nạn nhân không mặc áo, quần ngang đầu gối và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Trong ngày nay, công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong; xác định lai lịch của nạn nhân.