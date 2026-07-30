Đồng Tháp xử lý đối tượng trộm vé số của người khuyết tật

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay, công an phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Huỳnh Thị Luyến Anh, (sinh năm 1967) ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản.

