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VOV.VN - Công an phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên) vừa phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm ma túy đá, hồng phiến với tổng khối lượng hơn 1 gam.
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Đột kích căn nhà ở Thái Nguyên, bắt quả tang 4 thanh niên phê ma túy
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2026-07/tiktok_dot-kich-can-nha-o-thai-nguyen-bat-qua-tang-4-thanh-nien-phe-ma-tuy.m3u8
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