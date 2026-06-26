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Đột kích cửa hàng hàng hiệu, phát hiện lô hàng giả trăm triệu đồng ở Thái Nguyên

Thứ Sáu, 17:13, 26/06/2026
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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một cửa hàng kinh doanh nhiều sản phẩm quần áo, giày dép mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phát hiện một trường hợp có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

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Nhiều sản phẩm là quần áo, giầy dép của các hãng nổi tiếng Louis Vuitton, Nike, Lacoste, Gucci… đều không có hóa đơn, chứng từ

Theo cơ quan công an, qua kiểm tra cửa hàng Mạnh Luxury tại xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên do Nguyễn Văn Mạnh (SN 2001, trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình kiểm đếm, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều sản phẩm quần áo, giày dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Nike, Lacoste, Gucci... nhưng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số hàng hóa trên có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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