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VOV.VN - Công an TP.HCM đột kích quán cà phê tại phường An Phú, triệt phá tụ điểm cá cược đá gà, thu giữ súng đạn.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_dot_kich_quan_ca_phe_triet_pha_tu_diem_ca_cuoc_da_ga_thu_giu_sung_dan.m3u8
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Đột kích quán cà phê, triệt phá tụ điểm cá cược đá gà, thu giữ súng đạn
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2026-06/tiktok_dot_kich_quan_ca_phe_triet_pha_tu_diem_ca_cuoc_da_ga_thu_giu_sung_dan.m3u8
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