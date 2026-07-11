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VOV.VN - Cơ quan công an làm rõ và triệu tập, làm việc với 2 kẻ lợi dụng Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_dung-ai-tao-ve-dien-tu-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang-gia-de-lua-dao.m3u8
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Từ khóa
Dùng AI tạo vé điện tử Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng giả để lừa đảo
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2026-07/tiktok_dung-ai-tao-ve-dien-tu-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang-gia-de-lua-dao.m3u8
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