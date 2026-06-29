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Tóm tắt
VOV.VN - Phạm Đăng Sang tải một ứng dụng tạo thông báo chuyển tiền giả từ đường link trên mạng, sau đó đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh có thanh toán bằng mã QR để mua hàng. Khi quét mã QR, Sang dùng ứng dụng tạo thông báo chuyển tiền thành công rồi đưa cho chủ cửa hàng xem để nhận hàng.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_dung_app_tao_thong_bao_chuyen_tien_gia_de_lua_nhieu_chu_cua_hang.m3u8
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Từ khóa
Dùng app tạo thông báo chuyển tiền giả để lừa nhiều chủ cửa hàng
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2026-06/tiktok_dung_app_tao_thong_bao_chuyen_tien_gia_de_lua_nhieu_chu_cua_hang.m3u8
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