Dùng clip riêng tư tống tình, rao bán hình ảnh nhạy cảm của bạn gái "nhí"

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Chí Lịch (SN 2006, trú thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025, do có mối quan hệ yêu đương, Trương Chí Lịch và cháu N.H.K.M (SN 2010, trú cùng xã) đã nhiều lần quan hệ tình dục. Trong những lần này, cả hai đã dùng điện thoại di động quay lại các video ghi lại cảnh riêng tư.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Chí Lịch. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Đến khi hai người chấm dứt quan hệ tình cảm, Lịch đã dùng các video nhạy cảm này để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm buộc cháu M phải tiếp tục gặp và quan hệ tình dục với mình. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống, nạn nhân đã phải miễn cưỡng nhiều lần thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Đáng chú ý, vào tháng 5/2026, Lịch còn tự ý truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội của cháu M, nhắn tin trao đổi với người khác để rao bán các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân nhằm trục lợi bất chính.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cháu M cùng gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

​Khởi tố thanh niên 19 tuổi dùng ảnh "nhạy cảm" để cưỡng đoạt tài sản bạn gái VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.T.P (SN 2006; trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".