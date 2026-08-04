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VOV.VN - Sau khi chia tay, đối tượng Trương Chí Lịch đã dùng clip riêng tư để đe dọa, ép buộc bạn gái nhí tiếp tục quan hệ tình dục và rao bán hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội nhằm trục lợi.
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_dung-clip-rieng-tu-tong-tinh-rao-ban-hinh-anh-nhay-cam-cua-ban-gai-nhi.m3u8
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Từ khóa
Dùng clip riêng tư tống tình, rao bán hình ảnh nhạy cảm của bạn gái "nhí"
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2026-08/tiktok_dung-clip-rieng-tu-tong-tinh-rao-ban-hinh-anh-nhay-cam-cua-ban-gai-nhi.m3u8
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