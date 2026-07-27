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VOV.VN - Ngày 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Bình (38 tuổi, trú tại ấp Giồng Chùa, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Quyết định này đã được tống đạt vào ngày 23/7 trước đó.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_6_dung-dao-chem-nguoi-mot-doi-tuong-bi-khoi-to-toi-su-dung-vu-khi-quan-dung.m3u8
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Từ khóa
Dùng dao chém người, một đối tượng bị khởi tố tội sử dụng vũ khí quân dụng
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2026-07/tiktok_6_dung-dao-chem-nguoi-mot-doi-tuong-bi-khoi-to-toi-su-dung-vu-khi-quan-dung.m3u8
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