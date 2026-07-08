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VOV.VN - Gắn biển số "phát lộc" 98A-626.86 giả lên xe ô tô, nam tài xế ở Bắc Ninh bị lập biên bản 2 lỗi và bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_dung_o_to_bien_so_gia_tai_xe_o_bac_ninh_bi_xu_phat_toi.m3u8
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Dùng ô tô biển số giả, tài xế ở Bắc Ninh bị xử phạt tới
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2026-07/tiktok_dung_o_to_bien_so_gia_tai_xe_o_bac_ninh_bi_xu_phat_toi.m3u8
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