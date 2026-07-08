Tóm tắt

VOV.VN - Gắn biển số "phát lộc" 98A-626.86 giả lên xe ô tô, nam tài xế ở Bắc Ninh bị lập biên bản 2 lỗi và bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

