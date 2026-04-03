Gái giả trai lừa tình, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, trước đó Cao Thị Hạnh từng có thời gian sinh sống tại Ninh Bình. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng đã lập tài khoản Facebook giả danh nam giới với tên “Trần Ngọc Hải” để làm quen, tạo dựng mối quan hệ tình cảm và chiếm lòng tin của chị Trần Thị Q (SN 1981, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Hạnh đã dựng lên nhiều câu chuyện không có thật nhằm lừa chị Q chuyển tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1.126.500.000 đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi bị yêu cầu hoàn trả, Hạnh chỉ chuyển lại 547 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc.

Đối tượng Cao Thị Hạnh tại cơ quan điều tra

Cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng với tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước các hình thức lừa đảo tương tự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.