中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gái giả trai lừa tình, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Thứ Sáu, 18:40, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thị Hạnh (SN 1982, trú tại số 81B Phú Thọ 3, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trước đó Cao Thị Hạnh từng có thời gian sinh sống tại Ninh Bình. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng đã lập tài khoản Facebook giả danh nam giới với tên “Trần Ngọc Hải” để làm quen, tạo dựng mối quan hệ tình cảm và chiếm lòng tin của chị Trần Thị Q (SN 1981, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Hạnh đã dựng lên nhiều câu chuyện không có thật nhằm lừa chị Q chuyển tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1.126.500.000 đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi bị yêu cầu hoàn trả, Hạnh chỉ chuyển lại 547 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc.

gai gia trai lua tinh, chiem doat hon 1,1 ty dong hinh anh 1
Đối tượng Cao Thị Hạnh tại cơ quan điều tra

Cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng với tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước các hình thức lừa đảo tương tự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VNVN
Tag: lừa đảo giả danh nam giới lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ninh Bình lừa đảo qua mạng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng dùng danh tính giả lừa đảo vay vốn

VOV.VN - Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2017 và phát thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Dũng để phục vụ công tác điều tra.

Băng nhóm dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo 318 tỷ đồng của một ngân hàng ở Hà Nội

Băng nhóm dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo 318 tỷ đồng của một ngân hàng ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội và khởi tố 9 đối tượng liên quan.

Các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết ngày càng tinh vi

Các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết ngày càng tinh vi

Tết Nguyên đán đang cận kề. Đây cũng là thời điểm hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng nhu cầu giao dịch, thanh toán và tâm lý chủ quan của người dân.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật