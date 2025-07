Giả mạo người tâm thần để điều hành đường dây ma tuý ở Hà Nội

Theo điều tra, dù đang bị điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) nhưng đối tượng Bùi Thị Thanh Thuỷ (SN 1964) vẫn chỉ đạo Phùng Nguyệt Anh (SN 1974, trú Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cùng các “đàn em” khác thực hiện hành vi mua, bán ma tuý ngoài xã hội. Trước đó, "bà trùm" Bùi Thị Thanh Thuỷ từng bị bắt về tội Mua bán trái phép chất ma tuý nhưng do có bệnh án tâm thần nên chưa bị kết án.

Trong ngày 9/7/2025, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã đồng loại bắt giữ các đối tượng trong đường dây. Tại hầm chung cư GP Invest, ngõ 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Anh Ngọc (SN 1975; trú tại: phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 2 kg Ketamine và ma tuý “đá”.

Bùi Thị Thanh Thuỷ (trái) cùng các đồng phạm và tang vật của vụ án.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc tại phòng 2017 sảnh A chung cư GP Invest, nhà chức trách thu giữ 443 gói “nước vui”, 404 viên thuốc lắc, 8 túi nilon chứa ma tuý tổng hợp. Tại cơ quan Công an, Ngọc khai nhận năm 2018 có quen biết với Bùi Thị Thanh Thủy và được Thuỷ thuê làm kho chứa ma tuý rồi giao ma túy cho “khách” theo chỉ đạo của Thủy. Qua tiếp xúc, nói chuyện với Thuỷ, Ngọc thấy Thủy hoàn toàn bình thường, tỉnh táo.

Tiếp đó, các lực lượng bắt giữ Hoàng Mạnh Hùng (SN 1977) tại Gara ô tô có địa chỉ 399 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình cùng một số đối tượng liên quan; thu giữ khoảng 18 kg ma tuý “đá” và Ketamine, 1 khẩu súng.

Cũng thời điểm này, một Tổ công tác khác đã bắt quả tang Phùng Nguyệt Anh đang giao nhận khoảng 90 gam Ketamine; khám xét chỗ ở của Nguyệt Anh tại ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, thu giữ khoảng 5 gam ma tuý “đá”. Phùng Nguyệt Anh khai nhận được Thuỷ thuê giao ma tuý cho khách và nhận ma tuý từ Ngọc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tiến hành bắt giữ Bùi Thị Thanh Thủy. Tại cơ quan Công an, Thuỷ thừa nhận hoàn toàn bình thường và lợi dụng vỏ bọc điều trị bệnh tâm thần để thực hiện hành vi phạm tội. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ tổng số 10 đối tượng, thu giữ khoảng 22 kg ma túy các loại.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.