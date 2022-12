Giám đốc Công an Hà Nội thông tin về vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn

Ngày 19/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo. Cùng dự họp báo còn có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo của các Cục nghiệp vụ, lãnh đạo công an địa phương trực thuộc Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: Trọng Phú)

Trả lời câu hỏi của PV Báo điện tử VOV về vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn chết người, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Ngay sau khi tài xế gây tai nạn, Công an TP Hà Nội đã phân cho phòng Hình sự điều tra. Hiện lực lượng chức năng đã gửi 3 trưng cầu giám định: Thứ nhất là trưng cầu giám định về nồng độ cồn và ma túy. Thứ hai là trưng cầu về cơ chế hình thành dấu vết vụ tai nạn này. Và quyết định trưng cầu đối với hội đồng thẩm định giá về thiệt hại”.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ.

“Khi có kết quả điều tra, tài xế vi phạm luật nào thì sẽ xử lý theo luật đấy. Vi phạm luật Hình sự thì xử lý Hình sự. Vi phạm luật Hành chính thì xử lý Hành chính”. – Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ việc xảy ra tại đường Lê Quang Đạo (trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam), phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào lúc 5h ngày 31/10.

Tại thời điểm này, tài xế H.B.V (SN 1997, trú Mỹ Đình, Hà Nội) điều khiển siêu xe Ferrari 488 Pista Spider, trên xe còn chở chị N.A (SN 1988, trú quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) phóng với tốc độ cao, va chạm với một xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Sau đó, tài xế H.B.V đã rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Một khoảng thời gian sau, V. đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc sau đó đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận./.