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VOV.VN - Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) bị đề nghị mức án từ 23 - 26 năm tù giam về 3 tội danh, trong vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_giam-doc-cong-ty-san-xuat-san-pham-bao-ve-suc-khoe-gia-bi-de-nghi-23-26-nam-tu.m3u8
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Giám đốc công ty sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả bị đề nghị 23-26 năm tù
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2026-07/tiktok_giam-doc-cong-ty-san-xuat-san-pham-bao-ve-suc-khoe-gia-bi-de-nghi-23-26-nam-tu.m3u8
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