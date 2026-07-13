Tóm tắt

VOV.VN - Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) bị đề nghị mức án từ 23 - 26 năm tù giam về 3 tội danh, trong vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả.