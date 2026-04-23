Giấu gần 900 lít dầu dưới gầm rơ-moóc, chở qua biên giới bán kiếm lời

Khoảng 12h ngày 22/4, tại barie số 1 khu vực cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang kiểm tra xe đầu kéo gắn biển kiểm soát (BKS) 11H-007.98 kéo theo rơ-moóc BKS 11R-001.36 do ông Lê Ngọc Lâm (48 tuổi, trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Tang vật bị tạm giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm rơ-moóc có một két kim loại hình trụ, đường kính khoảng 0,7m, dài 2,56m, được hàn cố định vào khung xe. Bên trong chứa chất lỏng nghi là dầu Diesel.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lâm khai nhận số chất lỏng trên là dầu Diesel, khối lượng khoảng 880 lít, mua tại một cây xăng trên địa bàn xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng với số tiền hơn 24,5 triệu đồng, mục đích vận chuyển qua Lào bán lại để kiếm lời.

Hiện vụ việc đã được lập biên bản, lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.