  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giấu gần 900 lít dầu dưới gầm rơ-moóc, chở qua biên giới bán kiếm lời

Thứ Năm, 09:59, 23/04/2026
VOV.VN - Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển chất lỏng nghi là dầu Diesel (DO) qua biên giới.

Khoảng 12h ngày 22/4, tại barie số 1 khu vực cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang kiểm tra xe đầu kéo gắn biển kiểm soát (BKS) 11H-007.98 kéo theo rơ-moóc BKS 11R-001.36 do ông Lê Ngọc Lâm (48 tuổi, trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Tang vật bị tạm giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm rơ-moóc có một két kim loại hình trụ, đường kính khoảng 0,7m, dài 2,56m, được hàn cố định vào khung xe. Bên trong chứa chất lỏng nghi là dầu Diesel.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lâm khai nhận số chất lỏng trên là dầu Diesel, khối lượng khoảng 880 lít, mua tại một cây xăng trên địa bàn xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng với số tiền hơn 24,5 triệu đồng, mục đích vận chuyển qua Lào bán lại để kiếm lời.

Hiện vụ việc đã được lập biên bản, lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: xăng dầu biên giới dầu DO biên phòng hải quan hải quan cửa khẩu cửa khẩu
Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây buôn bán pháo lậu xuyên quốc gia

VOV.VN - Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo lậu xuyên quốc gia, khởi tố 12 đối tượng liên quan.

VOV.VN - Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo lậu xuyên quốc gia, khởi tố 12 đối tượng liên quan.

Buôn lậu 546kg vàng qua biên giới: Chủ tiệm vàng bị tuyên phạt 10 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai) bị tuyên án 10 năm tù trong vụ giấu vàng vào đế giày, cuốn vàng quanh bụng để buôn lậu hơn 546kg vàng qua biên giới.

VOV.VN - Bị cáo Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai) bị tuyên án 10 năm tù trong vụ giấu vàng vào đế giày, cuốn vàng quanh bụng để buôn lậu hơn 546kg vàng qua biên giới.

Buôn bán pháo nổ nhập lậu, 2 đối tượng bị bắt giữ

VOV.VN - Ngày 27/1, Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi “Buôn bán hàng cấm” là pháo nổ.

VOV.VN - Ngày 27/1, Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi “Buôn bán hàng cấm” là pháo nổ.

